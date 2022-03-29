Генштаб: враг перегруппировывается для переброски на другие направления

Российские войска отводят отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей. Однако на Харьковщине происходит перегруппировка военных групп с целью переброски на другие направления. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 29 марта, сообщает Корреспондент.

"Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Осуществляет отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировка для сосредоточения основных усилий на Слобожанском и Донецком направлениях" , - сказано в заявлении﻿.

Отмечается, что на Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

"Совершал попытки огневого поражения подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Романовка, Горенка, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуянье, Наливайковка. Осуществляет перегруппировку войск и их частичный отвод на территорию Республики Беларусь" , - утверждают в Генштабе.

Тем временем, на Северском направлении обстановка остается без существенных изменений.

"Противник продолжает блокировать Чернигов, наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам. По направлению на Бровары пытается удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение наших войск" , - добавили в Генштабе.

"На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, осуществил отвод отдельных подразделений 1-й танковой армии из района города Сумы за пределы территории Украины, продолжил осуществлять перегруппировки войск с целью переброски на другие направления. Усилил наступательные способности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа по направлению на Славянск" , - сказано в сообщении.

На Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупационных войск нет. А вот на Южнобугском - враг принимает меры по восстановлению боеспособности и пополненяет запасы, пытаясь подготовить подразделения к возобновлению наступательных действий.

"В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по отслеживанию обстановки, ведению разведки и изоляции района боевых действий" , - отметили в Генштабе.

Также отмечается, что на территории РФ, в районе населенного пункта Богучар, более 40 процентов техники противника находится в неисправном или нерабочем состоянии.