Рада хочет запретить символику российского вторжения

В Верховной Раде подготовили законопроект о запрете использования символики поддержки нападения РФ на Украину, сообщает Корреспондент.

Текст законопроекта опубликован на сайте парламента.﻿ В документе﻿, в частности, предлагается установить, что изготовление, распространение, а также публичное использование символики поддержки военной агрессии России против Украины наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Указывается, что символика поддержки военной агрессии России против Украины — символика, включающая флаги, символы, изображения или другую атрибутику, памятники, памятные знаки, надписи, в которых изображается символика, которая размещалась на военной технике РФ во время военной агрессии против Украины.

Накануне сообщалось, что Германия запретила демонстрацию символа Z. Отмечалось, что ношение или демонстрация символа Z свидетельствует о поддержке агрессивной войны РФ и, таким образом, означает одобрение преступной деятельности.