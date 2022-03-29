Польша полностью запретит импорт угля из РФ

Власти Польши запретят импорт российского угля. Об этом стало известно по итогам заседания Совета министров, сообщает Корреспондент.

Как передает Польское радио﻿ со ссылкой на слова спикера польского правительства Петра Мюллера, запрет на импорт угля из РФ в Польшу предусматривает еще один законопроект по замораживанию финансов страны-агрессора. Он напомнил, что польские государственные компании не импортируют российский уголь, речь идет о блокировании импорта этого сырья частными структурами.

"Ссылаясь на пункт о безопасности, мы продвинулись еще на один шаг вперед в предложенных положениях законопроекта. Мы предложили заблокировать на национальном уровне импорт угля из России. Это положение будет внесено в закон. Мы понимаем, что это может вызвать юридические сомнения. К сожалению, эти сомнения обоснованы, но мы не можем больше ждать реакции ЕС в этой сфере" , – сказал Мюллер.

Также он заявил, что готовится собственный и независимый от ЕС список компаний и лиц, чьи средства будут заморожены. Петр Мюллер обратил внимание на то, что речь идет о замораживании финансов, а не о конфискации, что запрещено польской Конституцией.

На вопрос журналистов о возможности блокирования одной из торговых сетей, оставшихся на российском рынке, представитель польского правительства сказал, что такие случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке.