В США анонсировали новые антироссийские санкции
США готовят новые антироссийские санкции для удара по цепочке поставок в оборонной сфере. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает Корреспондент.
Как пишет Интерфакс, Вашингтон планирует меры против дополнительных секторов, играющих решающее значение в способности РФ управлять своей военной машиной. Поэтому потеря доступа к ним в конечном итоге подорвет возможности России создавать и поддерживать инструменты войны.
Кроме этого, в отношении компаний, работающих в секторах, поддерживающий войну на плаву, также планируется принять меры для нарушения их важнейших цепочек поставок.
"Эти действия мы предпримем в координации с более чем 30 партнерами и союзниками, присоединившимся к нашей коалиции в ответ на вторжение России в Украину", - сказано в заявлении.