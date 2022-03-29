В США анонсировали новые антироссийские санкции

США готовят новые антироссийские санкции для удара по цепочке поставок в оборонной сфере. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает Корреспондент.

Как пишет Интерфакс, Вашингтон планирует меры против дополнительных секторов, играющих решающее значение в способности РФ управлять своей военной машиной. Поэтому потеря доступа к ним в конечном итоге подорвет возможности России создавать и поддерживать инструменты войны.

Кроме этого, в отношении компаний, работающих в секторах, поддерживающий войну на плаву, также планируется принять меры для нарушения их важнейших цепочек поставок.