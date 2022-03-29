Екс-нардепу Киве объявлено новое подозрение

Бывшему народному депутату Илье Киве объявлено подозрение в пропаганде войны и призывы к насильственной смене власти в Украине. Об этом заявило Государственное бюро расследований, сообщает Корреспондент.

Киву обвиняют в том, что он принял участие в одном из пропагандистских шоу на российском телевидении и призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

"Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны" , – говорится в сообщении.

Также в ГБР отметили, что за день до вторжения России Кива записал видеоприветствие с днем советской армии и озвучил "потребность в освобождении" Украины.

Экс-нардепа обвиняют в действиях, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти и пропаганде войны (ст.436, ст.109 УК Украины).

В свою очередь генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что уже подписала новое подозрение Киве. По ее словам, правоохранители "прилагают колоссальные усилия", чтобы задержать уже бывшего народного депутата.

"Это, как оказалось, не так-то просто. У нас есть основания утверждать, что Кива пользуется другими документами, не известными следователям и прокурорам. Но обязательно привлечем его к ответственности" , – рассказала генпрокурор.

6 марта Венедиктова объявила Киве подозрение в госизмене и пообещала огласить его в международный розыск.

А 10 марта судом было удовлетворено ходатайство и избрание Киве меры пресечения в виде содержания под стражей.