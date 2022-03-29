ГСЧС: под Киевом из-за обстрелов возник масштабный пожар

В Броварском районе Киевской области вражеские войска обстреляли один из складов. В результате попадания снаряда возник пожар. Об этом вечером 29 марта заявила ГСЧС, сообщает Корреспондент.

"29 марта в 16:05 в Броварском районе в результате попадания вражеского снаряда возник пожар складского здания" , - говорится в заявлении.

Пожар локализовали около 18:00. Огонь захватил территорию в 20 тысяч квадратных метров склада. Также к борьбе с пожаром привлекли 25 человек и 7 пожарных машин.