Генпрокуратура: похищен мэр Голой Пристани на Херсонщине

Российские захватчики похитили мэра города Голая Пристань в Херсонской области. Об этом заявил Офис генпрокурора, сообщает Корреспондент.

По данным﻿ следствия, 28 марта военнослужащие вооруженных сил РФ, угрожая огнестрельным оружием, похитили и удерживают в заложниках главу Голопристанского городского совета.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причастных лиц.

По данному факту начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).