В Пентагоне признали, что могли переоценить возможности РФ

Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс считает, что американская разведка могла переоценить возможности российских сил и недооценить обороноспособность Украины﻿. Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам, сообщает Укринформ.

Как передает CNN, на вопрос сенатора Роджера Викера, предполагает ли генерал наличие «пробелов» в разведке, из-за которых США переоценили Россию и недооценили Украину, Уолтерс ответил утвердительно.

«Это возможно, и как мы всегда делали в прошлом, когда этот кризис завершится, проведем всесторонний итоговый обзор во всех сферах и во всех отделах и выясним, где мы просчитались» , - сказал генерал.

Он также отметил, что считает украинские силы в состоянии остановить россиян на востоке.