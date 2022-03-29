Шмыгаль рассказал, как Украина будет жить и работать в состоянии войны

Правительство наработало девять основных направлений работы страны в условиях полномасштабной войны﻿. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства, сообщает Укринформ.

«За последние недели правительство наработало 9 основных направлений того, как страна будет жить, работать, накапливать ресурсы, защищаться в условиях полномасштабной войны. <...> Первый ключевой пункт – «Армия превыше всего». Речь идет об обеспечении сил обороны всем необходимым. Денежные выплаты, оружие, техника, еда, горючее, развитие военно-промышленного комплекса. Все ресурсы, прежде всего, направляем именно на силы обороны. Десятки миллиардов уже перераспределили на армию, и так будем делать и дальше. Отдельный блок – это оружие из-за границы» , - подчеркнул Шмигаль﻿.

Второе направление, по его словам, Продовольственная безопасность. Сейчас правительство сформировало в Украине стратегические запасы пищи на несколько лет.

Премьер также напомнил, что началась посевная кампания в 11 областях, и государство выделило аграриям средства на закупку всего необходимого кредита под 0%, гарантии государства перед банками, горючее, удобрения, семена. Кроме того, аграриям правительство будет помогать в вопросах экспорта, потому что страна должна зарабатывать.

Третье направление работы правительства – это «Новая экономическая политика», предусматривающая радикальное сокращение налогов до 2% от оборота, без НДС, без налога на прибыль, полную дерегуляцию для бизнеса, декларативный принцип работы.

«Самая быстрая в мире таможня. Отмена импортного НДС и ввозной пошлины. Кредиты предпринимателям под 0% до 60 млн. грн. Помощь в релокации бизнеса в безопасные регионы. Все это вместе даст мощный эффект и должно перезапустить экономику. Первые ростки этого мы уже видим» , - заявил премьер.

Особое внимание правительства сейчас сосредоточено на четвертом направлении - еПоддержке и социальных программах помощи.

Шмыгаль напомнил, что в марте пенсии были проиндексированы, за апрель в регионах, где идут боевые действия, пенсии выплачивают авансом.

«Все соцвыплаты платим. По программе еПоддержка выплатили по 6,5 тыс. грн потерявшим работу. Такие выплаты уже получили 3,5 млн. человек. Все виды социальных пособий, зарплаты врачам, учителям – все это платится и будет платиться» , - заверил глава правительства.

Пятое направление работы правительства — программа «Ты дома», направленная на помощь вынужденным переселенцам.

«Три ключевых пункта программы: жилье, работа, деньги. Создали 500 тыс. мест для временного размещения людей. Семьям, принимающим переселенцев, будем помогать с оплатой коммунальных услуг. Взяли к себе семью из трех человек - получите 1350 грн на оплату коммунальных услуг, то есть по 450 грн за каждого, кого приютили» , - заявил Шмыгаль.

Он напомнил, что отдельно государство будет выплачивать ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тыс. грн для взрослых и по 3 тыс. грн для детей или для лиц с инвалидностью. Бизнесу, берущему на работу переселенца, планируется оплатить 6,5 тыс. грн в качестве частичной компенсации зарплаты для этого человека.

Шестой пункт – это «Энергетический фронт». Шмыгаль подчеркнул, что Украина навсегда отсоединилась от энергосетей России и Беларуси и присоединилась к европейской энергосистеме ENTSO-E. Также, по его словам, все виды генерации работают, уголь на складах есть, газа – 9 млрд кубов в хранилищах. Кроме того, Украина сформировала договоренности с европейскими нефтеперерабатывающими заводами, чтобы страна была обеспечена горючим.

«Седьмой пункт – это «Логистика военного времени». "Укрзалізниця" стала одной из основных компаний для государства. Ежедневно перевозятся тысячи тонн грузов, сотни тысяч человек. Для автотранспорта открыли отдельные логистические маршруты» , – сообщил глава правительства.

Также он назвал другие направления: «Мир с Украиной» и «Восстановление Украины». Шмыгаль выразил надежду, что поддержка партнеров не останется только на словах, и мы увидим, что такое мир, объединенный вокруг Украины.