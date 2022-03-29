Лидеры пяти стран Запада договорились еще больше давить на РФ

Лидеры Британии, США, Франции, Германии и Италии выступили против любых послаблений, если речь идет о решительности меры по противостоянию российской агрессии в Украине.﻿ Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства, сообщает Европейская правда.

Лидеры во время разговора сошлись на постоянной необходимости поддерживать и поддерживать народ Украины в его борьбе с российским варварским вторжением.

"Премьер-министр (Борис Джонсон – ред.) подчеркнул, что мы должны судить о режиме Путина по их действиям, а не по словам. Путин прокручивает нож в открытой ране Украины, пытаясь заставить страну и ее союзников капитулировать" , - говорится в заявлении.

Джонсон подчеркнул своим коллегам, что Запад должен быть неумолим в своем ответе на российскую агрессию.

"Лидеры обсудили необходимость совместной работы по изменению международной энергетической архитектуры и уменьшению зависимости от российских углеводородов. Они согласились, что не может быть ослабление западной решимости, пока не закончится ужас, причиненный Украине" , - говорится в заявлении.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что лидеры "подтвердили свою решимость продолжать повышать цену для России за ее жестокие атаки в Украине, а также продолжать предоставлять Украине средства для защиты от неоправданного и непровоцированного нападения".

Во время разговора речь также шла о гуманитарной необходимости доступа к мирным жителям в осажденном Мариуполе.

Как сообщалось, у президента Франции Эммануэля Макрона после его разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявили, что эвакуация из Мариуполя пока невозможна.