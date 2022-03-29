Арестович считает, что планы Кремля полностью провалились

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что планы Кремля полностью провалились и Россия боится привлекать к "спецоперации" белорусов, так как те перейдут на сторону ВСУ. Об этом он высказался в интервью DW, сообщает Корреспондент.

Арестович считает провальным наступление российских войск на Харьковскую, Киевскую и Сумскую области. Он утверждает, что "наши силы уже освобождают Сумскую область, часть Харьковской и Киевской".

Также, по его словам, из-за этого со стороны России будет много ядерного шантажа.

"Они даже не решились объявить в России всеобщую мобилизацию, а это значит, что они боятся внутренних протестов и социально-политического напряжения внутри страны" , - добавил Арестович.

Советник главы ОП оценил вероятность вступления Беларуси в войну с Украиной. По его словам, она очень невысокая.