Пентагон считает отвод войск РФ под Киевом ненастоящим
Министерство обороны США предупредило, что, хотя "небольшое количество" российских войск отошло от Киева "в последний день или около того", Россия все еще может применить "массовую жестокость" к стране, в том числе к столице. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает Европейская правда.
"Мы считаем, что это перепозиционирование, а не настоящий отход, и что мы все должны быть готовы наблюдать за крупным наступлением на другие районы Украины. Это не означает, что угроза Киеву исчезла", — цитирует CNN слова Кирби.
Кирби сказал, что количество российских сил, отходящих от украинской столицы, "нисколько не приближается к большинству того, что они выставили против Киева", и что Россия продолжает наносить авиаудары по городу "даже сегодня".
"Никто не должен обманывать себя недавним заявлением Кремля о том, что он внезапно просто сократит военные атаки под Киевом, или любыми сообщениями о том, что он собирается вывести все свои силы", — добавил он.
Кирби сказал, что российские силы передислоцируются "севернее", но "слишком рано говорить", где находится их окончательный пункт назначения.
"Мы считаем, что это, скорее всего, репозиционирование для использования в других местах в Украине. Где именно, мы не знаем", — сказал он.