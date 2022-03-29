"Дія" запустила услугу компенсации за разрушенное жилье

В приложении "Дія" можно подать заявку на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.﻿﻿ Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает Украинская правда.

"С сегодняшнего дня будет работать новый функционал нашего государственного сервиса "Дія". Как я и обещал, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже может подать соответствующую заявку в "Дії" , - сказал президент.

Президент сообщил, что подача заявок уже доступна в мобильном приложении, которое для этого нужно обновить.

А через неделю подать такую заявку можно будет и в центрах предоставления административных услуг.

Зеленский отметил, что все необходимые детали еще будут разъясняться Кабинетом министров.