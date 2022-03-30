Украина из-за войны потеряла 30−40% металлургических мощностей

Украина потеряла 30−40% металлургических мощностей из-за развязанной Россией полномасштабной войны, сообщает Новое время.

Об этом Юрий Рыженков, гендиректор горно-металлургического холдинга Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского, сообщил в интервью Украина 24.

Он отметил, что на мариупольские заводы приходится больше трети стального производства Украины.

"То есть, Украина на сегодня потеряла порядка 30−40% своих металлургических мощностей" , — заявил Рыженков.

Гендиректор Метинвеста добавил, что заводы в Мариуполе обязательно восстановят после завершения войны.

"У меня нет сомнений, что их работа будет восстановлена, но для этого город должен остаться украинским" , — подчеркнул он.

Напомним, что оккупанты разрушили меткомбинат Азовсталь, который входит в Метинвест.

В первый день войны группа объявила о переводе части оборудования ММК им. Ильича и Азовстали в режим горячей консервации для обеспечения безопасности сотрудников и сохранения оборудования.