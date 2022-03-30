"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 30 марта

"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 30 марта
Фото: Facebook

Укрзализныця обнародовала график движения эвакуационных поездов на 30 марта, сообщает Украинская правда.

В частности, речь идет о назначенных рейсах в пределах Украины и за границу.

Итак, поезда будут курсировать из Краматорска:

  • 13:00 - №278/277 Краматорск – Львов;
  • 16:00 - №280/279 Краматорск – Львов.

Кроме того, будут ездить следующие поезда:

  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
  • 16:10 - 7931 Покровск – Днепр
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Также назначены и международные эвакуационные рейсы

Польша

  • 07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*
  • 08:30 - 715/716 Киев - Пас-Винница* (11:25) - Пшемысль*
  • 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
  • 18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*
  • 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*

*билеты в продаже

Словакия

  • 11:35 № 8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице *(прибытие 13:49)
  • 16:50 № 961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице* (прибытие 18:13)

*билеты в продаже

Венгрия

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*

  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт*
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт*

*билеты в продаже

Чехия

  • 12:00 №911 Мостиска 1 - Богумин

Румыния

  • 23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)

Австрия

  • 14:07 №749/750 Киев - Львов (21:00) - Вена.

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