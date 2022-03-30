"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 30 марта
Укрзализныця обнародовала график движения эвакуационных поездов на 30 марта, сообщает Украинская правда.
В частности, речь идет о назначенных рейсах в пределах Украины и за границу.
Итак, поезда будут курсировать из Краматорска:
- 13:00 - №278/277 Краматорск – Львов;
- 16:00 - №280/279 Краматорск – Львов.
Кроме того, будут ездить следующие поезда:
- 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
- 16:10 - 7931 Покровск – Днепр
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
Также назначены и международные эвакуационные рейсы
Польша
- 07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*
- 08:30 - 715/716 Киев - Пас-Винница* (11:25) - Пшемысль*
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
- 18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*
- 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*
*билеты в продаже
Словакия
- 11:35 № 8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице *(прибытие 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице* (прибытие 18:13)
*билеты в продаже
Венгрия
В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт*
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт*
*билеты в продаже
Чехия
- 12:00 №911 Мостиска 1 - Богумин
Румыния
- 23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)
Австрия
- 14:07 №749/750 Киев - Львов (21:00) - Вена.