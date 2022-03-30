РФ заблокировала в Черном море более 90 судов с продовольствием: последствия

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что РФ заблокировала в Черном море несколько десятков торговых судов с продовольствием. Это может привести к экономическому кризису в нескольких регионах, сообщает Сегодня.

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Продовольственная безопасность из-за войны РФ против Украины становится все более серьезной глобальной проблемой, поскольку Украина и Россия являются крупными производителями сельскохозяйственной продукции. Черное море, главный маршрут мировой торговли зерном, по-прежнему находится под угрозой со стороны российских сил.

"30% мирового экспорта пшеницы обычно поступает из региона Черного моря, как и 20% мировых объемов кукурузы и 75% подсолнечного масла" , — заявила Шерман.

РФ не разрешает 94 судам, перевозящим продовольствие на мировой рынок, выйти из Черного в Средиземное море.

"Неудивительно, что многие грузоотправители сейчас не решаются отправлять суда в Черное море, даже в российские порты" , — добавила Шерман.

Цены на продовольствие, и без того высокие на фоне пандемии COVID-19, продолжают расти. Цены на пшеницу в этом году выросли на 20-50% на Ближнем Востоке и Африке.

Россия на пороге масштабного кризиса

Финансовая система России, потерпевшая серьезный удар после введения санкций западными странами, продолжает разрушаться уже из-за действий граждан РФ.

Как свидетельствуют данные Центробанка РФ, россияне в феврале этого года вывели из банков 3,5% своих средств или 1,2 трлн. Примечательно, что массово забирать свои сбережения жители России стали за шесть дней до того, как их "доблестная" армия начала полномасштабную войну против Украины.

"В абсолютном выражении это самый значительный отток вкладов как минимум с 2008 года (самые ранние доступные данные), показывает статистика Банка России. В относительном выражении сбережения россиян в банках сокращались сильнее только в октябре 2008 года, на пике мирового финансового кризиса" , — сказано в публикации.