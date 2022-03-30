ООН: с начала войны из Украины выехали почти четыре миллиона человек

За последний месяц украинскую границу пересекли 3,9 млн человек, 6,5 млн стали внутриперемещенными лицами, сообщает Укринформ.

Об этом во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном гуманитарной ситуации в Украине, сообщила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя, сославшись на данные Агентства ООН по делам беженцев.

Она также отметила, что по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на 27 марта зафиксирована гибель 1119 человек, в том числе 99 детей. При этом она отметила, что реальные показатели значительно выше, поскольку данные с мест, где ведутся активные боевые действия, приходят с опозданием.

Мсуя рассказала, что жителям многих городов «не хватает пищи, воды, лекарств, не хватает электроснабжения и отопления». «Они в ловушке. В отчаянии. В страхе. В некоторых районах опасно даже хоронить мертвых», – добавила она.

По ее словам, начиная с 24 февраля, гуманитарные организации оказали помощь около 890 тыс. человек по всей Украине, преимущественно на востоке страны. Речь идет о продуктах питания, укрытиях, одеялах, медикаментах, воде и средствах гигиены.

В то же время из-за обстрелов и мин гуманитарные конвои часто не могут добраться до мест назначения.

По ее словам, сейчас в Украине находятся более 1230 сотрудников ООН, работающих в гуманитарных центрах по всей стране. Более 100 гуманитарных организаций осуществляют или планируют деятельность в каждой области Украины в разных секторах.

Помощница генсека отметила активность украинских организаций гражданского общества и волонтеров.

«Украина – это гуманитарный парадокс: рядом с крайним насилием мы видим удивительную доброту, глубокую солидарность и трепетную заботу. Я вдохновлена ​​непрестанной преданностью этих людей, и мы должны продолжать поддерживать их работу», – сказала она .

Она также сообщила, что координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс по просьбе Генерального секретаря упорно работает со сторонами по прекращению огня для предоставления гуманитарной помощи пострадавшим районам.