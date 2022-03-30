Зарплаты, пенсии и жилье: какую помощь предоставят военным

Военнослужащие, участники территориальной обороны и их семьи имеют ряд социальных гарантий от государства, сообщает Сегодня.

На что могут рассчитывать защитники Украины и какие программы поддержки работают.

Одно из главных новшеств, введенных правительством во время войны, – дополнительные выплаты тем, кто сейчас защищает государство. Военным ВСУ, СБУ, управления разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, спасателям и полицейским будут начислять дополнительно 30 тысяч гривен на месяц.

Кроме того, непосредственные участники боевых действий будут получать по 100 тысяч гривен на месяц. Семьи военных, погибших в российско-украинской войне, получат одноразовую помощь в размере 15 миллионов гривен.

Какие выплаты предусмотрены для защитников / Фото: Минобороны Украины

Продолжают действовать и социальные гарантии, которые были согласованы ранее. В частности, предоставление одноразовой денежной помощи в случае увольнения после демобилизации. Ее выплачивают в размере 4% месячного денежного жалования за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного жалования.

Для участников боевых действий, согласно закону, действуют разнообразные льготы:

75% скидки за квартплату и коммуналку;

бесплатный проезд в пассажирском транспорте;

бесплатное лекарство по рецепту;

первоочередное обеспечение жильем и земельным участком;

ежегодная разовая денежная помощь и т.д.

Ветеранам войны предоставляют землю для строительства жилья, садоводства и огородничества. Для ведения сельского хозяйства – до 2 гектаров, в других случаях – до 0,25 гектара.

В центрах занятости военным также помогают с поиском новой работы или собственным делом. Оказывают и пособие по безработице, с учетом страхового стажа.

Предусмотрены также разные виды пенсионного обеспечения, в соответствии с возрастом, званием, количеством лет на службе, с учетом возможных надбавок. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается только после увольнения с военной службы.

Государство обеспечивает военнослужащих жильем, если они пробыли на службе более 20 лет. Речь идет как о праве на приватизацию, так и о кредите на строительство. Лицам с инвалидностью предоставляют 50% скидки на оплату коммунальных услуг и квартплаты.

С начала войны на Донбассе, действует также система стимулирования военного мастерства. За индивидуальную подготовку и подготовку воинских частей выплачивается от 3 тысяч гривен в месяц. Доплачивают и за уничтожение вражеской техники – от 12 до 121 тысяч гривен, в зависимости от типа техники.