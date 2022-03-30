КГВА: в Киеве для автобусов открывают Южный мост

С 30 марта в Киеве для общественного транспорта открывается Южный Мост, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Киевская городская военная администрация в Telegr﻿﻿am.

"Через Южный мост будут курсировать автобусы №22 от улицы Медовой до Тростянецкой и №91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро Голосеевской".

Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкие мосты.

Городские власти напомнили, что водители должны пропускать машины скорой помощи и машины с гуманитарной помощью.