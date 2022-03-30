Зеленский отметил государственными наградами еще 126 военнослужащих ВСУ
О подписании соответствующего указа глава государства сообщил в своем видеообращении, сообщает УНИАН.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 34 из них – посмертно.
Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении к гражданам Украины, обнародованном Офисом главы государства.
"Мы будем всегда благодарны каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице за оборону нашего государства в украинской отечественной войне против России", - подчеркнул глава государства, информируя о соответствующем подписанном им указе.