Зеленский отметил государственными наградами еще 126 военнослужащих ВСУ

О подписании соответствующего указа глава государства сообщил в своем видеообращении, сообщает УНИАН.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 34 из них – посмертно.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении к гражданам Украины, обнародованном Офисом главы государства.