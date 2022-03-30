Офис Генпрокурора: 145 детей погибли в результате войны в Украине

Уже 145 детей погибли и 222 ранены за время полномасштабных боевых действий на территории Украины, которые ведет Россия. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины на своем официальном Телеграм-канале﻿.

По информации структуры, больше всего пострадало детей в таких областях: Киевской – 69, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 39, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Херсонской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

"Из-за бомбежек и обстрелов повреждено 790 учебных заведений. 75 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев", – говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.