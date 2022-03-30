ОВА: оккупанты открыли огонь по жилым кварталам Лисичанска, есть жертвы

Рано утром 30 марта российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Лисичанска, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, есть жертвы, но их точное количество пока неизвестно.

"Приблизительно в 6:30 враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска. Есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется" , — написал Гайдай в своем Telegram.

Он добавил, что завалов очень много, спасатели пытаются успеть спасти живых.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.