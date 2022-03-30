Генштаб ВСУ: оккупанты занимаются грабежом на захваченных территориях

На временно занятых оккупантами территориях Запорожской и Херсонской областей солдаты РФ продолжают совершать противоправные действия в отношении местного населения. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Генерального штаба ВСУ.

"Начались тридцать пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства", – говорится в сводке.

Сообщается, что в целях комплектования вооруженных сил РФ с оккупированных территорий Грузии на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-я (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

"От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек", – уточняется в сообщении.

Отмечается, что на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей "враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения" .

Так, по информации Генштаба, в населенном пункте Большая Белозерка подразделения российских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами, а на подступах к Мелитополю оборудовали блокпосты и усилили пропускной режим.

"Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов", – говорится в сводке.

Также сообщается, что на временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года.

"Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области", – добавляют в Генштабе.

По имеющейся у ВСУ информации, вооруженные силы РФ продолжают испытывать проблемы с комплектованием подразделений личным составом.

Так, в сообщении отмечается, что военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.