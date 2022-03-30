Правительство выделило из госбюджета средства для Нацгвардии и пограничников

Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел из резервного фонда государственного бюджета 1 млрд гривен. Средства будут направлены для Государственной пограничной службы и Национальной гвардии, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно распоряжению от 29 марта 2022 г. № 252-р, Государственная пограничная служба Украины получит 271,9 млн гривен, Национальная гвардия Украины - 729 млн гривен.

Напомним, Кабинет министров сократил расходы общего фонда государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям средств. Средства в размере 50,864 млрд гривен переданы в резервный фонд госбюджета.