The Times: Джонсон хочет отправить Украине более смертоносное оружие

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил Кабинету министров, что хочет предоставить Украине более смертоносное оружие, поскольку Владимир Путин может ухудшить ситуацию, пишет The Times, сообщает Новое время.

Адмирал сэр Тони Радакин провел брифинг для министров, на котором сказал, что ситуация переросла в «более традиционную войну», поскольку Украина перешла от попыток дать отпор российским силам к удержанию позиций и возвращению территорий.

Он сказал, что Британия переходит в «новую фазу» в своей поддержке Украины.

Источник издания сказал, что «украинская армия не только удерживает большие города, но и заставляет россиян отступать».

"Наша поддержка должна измениться вместе с этим" , — добавил он.

В настоящее время правительство рассматривает вопрос о том, какую военную технику можно предоставить.