ОВА: оккупанты ночью 30 марта нанесли ракетные удары по Хмельницкой области

В ночь на 30 марта российские оккупанты нанесли три ракетных удара по промышленным объектам в Хмельницкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий

В результате ракетных ударов возникли пожары, но их по состоянию на утро 30 марта ликвидировали.

В настоящее время информация о пострадавших проверяется.

Один из ударов был нанесен по объекту в областном центре.

Днем 29 марта российские захватчики обстреляли ракетами военный аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области.