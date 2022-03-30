Парламент Канады поддержал безвиз для украинцев
Канадский парламент поддержал немедленную отмену визового режима для граждан Украины, сообщает Новое время.
Соответствующее решение было принято в среду, 30 марта.
"Призываем правительство Канады ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быструю выдачу электронного разрешения на путешествия", — говорится в отчете парламентской комиссии, поддержанном большинством депутатов.
Принятый документ также призывает поддержать жителей Украины, пострадавших в результате российской агрессии.
"Мы осуждаем неспровоцированное нападение на Украину, приказ, на который отдал президент России Владимир Путин, откровенно нарушая международное право", — подчеркнули канадские депутаты.
Теперь решение по безвизу с Украиной должно рассмотреть канадское правительство.