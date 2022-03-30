Нацбанк и МВФ обсудили создание спецсчета для помощи Украине

Глава НБУ Кирилл Шевченко и представители МВФ обсудили создание для Украины специального счета для помощи экономике, сообщает Новое время.

Глава Национального банка Украины и представители Международного валютного фонда обсудили создание специального счета для помощи экономике Украины. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фонд планируют создать под администрированием МВФ, чтобы государства-члены Фонда и дальше могли оказывать помощь украинской экономике на двусторонней основе.

Также НБУ проинформировал партнеров о своих усилиях по ужесточению международных экономических санкций в отношении РФ.