Глава Харьковской ОВА: продолжаются активные бои под Изюмом

За минувшие сутки в Харьковской области российские оккупационные войска постоянно наносили артиллерийские, минометные обстрелы, а также обстрелы из РСЗО. Об этом сообщил глва Харьковской ОВА Олег Синегубов на своем официальном Телеграм-канале﻿.

Всего, по его словам, артиллерийские и минометные обстрелы были произведены 39 раз. Обстреливались районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачей.

Также, добавляет глава ОВА, было зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО типа "Град".

"Из-за обстрелов были пожары в Киевском, Шевченковском районе и Салтовке. Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших нет", – написал Синегубов.

По данным Штаба обороны, вражеской авиации по городу Харьков не наблюдали, отметил он.

"Но продолжается активность вражеских беспилотных летательных аппаратов, разведывающих позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ", – добавил глава ОВА.

Кроме того, он сообщил, что продолжаются активные бои в Изюмском направлении.