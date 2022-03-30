Генштаб ВСУ: РФ потеряла на войне уже более 17 тысяч военнослужащих

Генеральный штаб ВСУ доложил о потерях вооруженных сил РФ по состоянию на 30 марта. Информация об этом размещена на официальной странице Генштаба в Facebook﻿.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 17300 человек;

танков ‒ 605 единиц;

боевых бронированных машин ‒ 1723 единиц;

артиллерийских систем – 305 единиц;

РСЗО – 96 единиц;

средства ПВО – 54 единиц;

самолетов – 131 единиц;

вертолетов – 131 единиц;

автомобильной техники – 1184 единиц;

корабли /катера – 7 единиц;

цистерн с ГСМ – 75;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81;

специальная техника – 21;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.