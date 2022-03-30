Генштаб ВСУ: РФ потеряла на войне уже более 17 тысяч военнослужащих
Генеральный штаб ВСУ доложил о потерях вооруженных сил РФ по состоянию на 30 марта. Информация об этом размещена на официальной странице Генштаба в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 17300 человек;
- танков ‒ 605 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 1723 единиц;
- артиллерийских систем – 305 единиц;
- РСЗО – 96 единиц;
- средства ПВО – 54 единиц;
- самолетов – 131 единиц;
- вертолетов – 131 единиц;
- автомобильной техники – 1184 единиц;
- корабли /катера – 7 единиц;
- цистерн с ГСМ – 75;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 81;
- специальная техника – 21;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.