Генштаб ВСУ: РФ потеряла на войне уже более 17 тысяч военнослужащих

Генштаб ВСУ: РФ потеряла на войне уже более 17 тысяч военнослужащих
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ доложил о потерях вооруженных сил РФ по состоянию на 30 марта. Информация об этом размещена на официальной странице Генштаба в Facebook﻿.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 17300 человек;
  • танков ‒ 605 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 1723 единиц;
  • артиллерийских систем – 305 единиц;
  • РСЗО – 96 единиц;
  • средства ПВО – 54 единиц;
  • самолетов – 131 единиц;
  • вертолетов – 131 единиц;
  • автомобильной техники – 1184 единиц;
  • корабли /катера – 7 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 75;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 81;
  • специальная техника – 21;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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