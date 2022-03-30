Командующий силами НАТО в ЕС: РФ применяла гиперзвуковые ракеты в Украине

Россия неоднократно обстреливала гиперзвуковыми ракетами украинские военные объекты. Об этом заявил во вторник на слушаниях в Сенате главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс, сообщает Голос Америки.

"Большинство этих ударов было нанесено по конкретным военным объектам", – сказал он.

19 марта Россия объявила, что применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для уничтожения крупного склада оружия в Ивано-Франковской области.

По оценкам минобороны РФ, ракетные комплексы "Кинжал" относятся к высокоточному оружию нового поколения и оснащены гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, которые трудно распознаются системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Удар по объектам в Западной Украине – первый известный случай использования таких ракет Россией в реальных боевых условиях.