Немчинов: РФ целенаправленно пытается сорвать посевную в Украине

Российская Федерация целенаправленно пытается сорвать посевную кампанию в Украине.﻿ Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, сообщает УНИАН.

"Посевная будет незаурядная, поскольку она происходит не просто в условиях вооруженной агрессии, а целенаправленной политики Российской Федерации по уничтожению инфраструктуры сельского хозяйства, ведь ни для кого не секрет, что удары по нефтебазам, которые Россия осуществила в течение последних нескольких дней, - это, собственно, удары по посевной. Россия хочет, что мы не засеяли те сельскохозяйственные угодья, которые у нас остаются на контролируемой территории. Они хотят вызвать гуманитарную катастрофу в странах Северной Африки, арабского Востока и других наших традиционных контрагентов, куда мы поставляем зерновые, и таким образом создать точку геополитического противостояния с условным Западом" , - сказал он.

Он добавил, что правительство будет поддерживать отечественных фермеров, чтобы они все же провели посевную кампанию.

Ранее стало известно, что в Украине сформированы запасы продовольствия на два года. Зато заминированными являются 30 млн гектаров сельхозугодий.