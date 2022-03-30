Верещук: на сегодня согласовано три гуманитарных коридора

В Украине на 30 марта согласованы три гуманитарных коридора в Запорожской области для эвакуации мариупольцев в Бердянск и для выезда жителей Мелитополя и Энергодара. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает пресс-служба﻿ Офиса Президента Украины.

"Согласованы три гуманитарных коридора: для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в Бердянск, доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополя, а также для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодара в Запорожье", – рассказала она.

По словам Ирины Верещук, сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья. Вице-премьер-министр подчеркнула, что украинская сторона требует от оккупационных войск соблюсти взятые на себя обязательства и пропустить гуманитарные колонны через блокпосты.

Она отметила, что на обратном пути в Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться граждане на собственном транспорте.

"Вчера на переговорах российской делегации были переданы предложения по организации гуманитарных коридоров в наиболее пострадавшие 97 населенных пункта в Харьковской, Киевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Сегодня продолжим работу для получения ответов на эти предложения", – сообщила вице-премьер-министр.

Она напомнила, что 29 марта в составе вооруженных сил РФ в российском Белгороде произошла самовольная детонация боеприпасов. По словам Ирины Верещук, это пример типичного для россиян пренебрежения техникой безопасности и массового использования опасных боеприпасов времен Второй мировой войны.

"Только вчера украинский Генштаб предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный состав которых Россия обустроила возле ЧАЭС. Россия должна немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны", – отметила вице-премьер-министр.

По ее словам, в контексте ядерной безопасности безответственные и непрофессиональные действия российских военных представляют очень серьезную угрозу не только Украине, но и сотням миллионов европейцев.