НБУ перевел на нужды армии 13,2 млрд, на счету осталось 200 млн
Нацбанк перечислил на нужды военных почти 13,2 млрд грн, на специальном счете осталось около 200 млн грн, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По состоянию на 30 марта 2022 остаток средств на спецсчете, который Нацбанк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет около 200 млн грн.
В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 13,2 млрд грн, в частности:
- на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);
- на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);
- на нужды Министерства обороны Украины – всего 9 607,5 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 15.03.2022 – 122,7 млн грн, 16.03.2022 – 182 млн грн, 17.03.2022 – 191,7 млн грн; 24.03.2022 – 337 млн грн;
- на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн).
"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 13,4 млрд грн в эквиваленте. В частности, почти 3,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары)", - говорится в сообщении.
Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Канады, Германии, Швеции, Польши, Финляндии, Франции, Австралии, Чехии и многих стран мира).
Для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты.