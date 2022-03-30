Денисенко: оккупанты оставили в Ирпене много мин и растяжек

В освобожденном городе Ирпень Киевской области находят много мин и растяжек, которые оставили российские оккупанты, сообщает Новое время.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

"Очень много мин, растяжек, заминированные даже трупы находим. Поэтому просто огромная просьба ко всем тем, кто хочет вернуться в свой дом, посмотреть, что там — подождите немного. Затем будет официально сказано, что можно в город заходить" , — отметил он.

Денисенко рассказал, что в Ирпене остается много людей, которые отказываются уезжать, и полиция ищет их по подвалам. С ними пытаются говорить для того, чтобы их отвезти в безопасное место.

28 марта украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.