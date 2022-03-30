Чаус: несмотря на обещания, оккупанты всю ночь били по Чернигову

Российские оккупационные войска ночью обстреляли Чернигов и другие города области, несмотря на заявления российской делегации об уменьшении интенсивности обстрелов на Черниговском направлении. Об этом на своем официальном Телеграм-канале﻿ написал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Вчера россияне публично заявили о том, что они сокращают свои наступательные действия и активность на черниговском и киевском направлениях. Верим ли мы в это? Конечно, нет. И мы готовы к любому развитию событий. И встречать врага на Черниговщине тоже, что мы и делаем", – сообщил глава ОВА.

"Уменьшение активности" в Черниговской области, по словам Чауса, "враг продемонстрировал ударами по Нежину, в том числе и авиа, и всю ночь бил по Чернигову" .

"Вновь уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов. Потому что всю ночь враг бил по Чернигову. Но мы все восстановим, и наш Чернигов будет еще лучше, чем был; наш Нежин будет еще лучше; все города Черниговщины будут гораздо лучше, чем они сегодня есть", – утверждает глава ОГА.

Также он добавил, что в области все работают "с холодной головой" .