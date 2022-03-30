Украинцы зарегистрировали более тысячи бизнесов за сутки после возвращения услуги в "Дії"

Всего за одни сутки после возобновления авторегистрации ФЛП украинцы зарегистрировали более 1000 новых бизнесов, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Согласно данным OpenDataBot, в ТОП-3 по популярности - ФОПы, которые предоставляют информационные услуги, ІТ-сфера и розничная торговля.

Федоров напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Единый государственный реестр был выключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности.

Сейчас работа ЕГР возобновлена, а автоматическая регистрация бизнеса возможна на портале "Дія".

Иллюстрация t.me/zedigital

Как сообщалось, физическим лицам-предпринимателям 1-3 групп разрешили уплатить налоги в приложении "Дія".

Кроме того, до 31 марта наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп с территорий, где ведутся боевые действия, могут подать заявки на помощь в размере 6500 гривень.