ГСЧС: продолжается спасательная операция после удара по Николаевской ОГА
Продолжаются поисково-спасательные работы после попадания вражеской ракеты в девятиэтажное здание Николаевской областной государственной администрации и разрушения центральной секции с 9 по 1 этаж.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщается, что спасатели работают посменно, а на месте находится 8 единиц техники и 38 сотрудников ГСЧС.
"По состоянию на 8 часов работы продолжаются. Из-под завалов изъяты тела 12 погибших, 33 человека пострадали (из них подразделениями ГСЧС спасены 18 человек, которые были переданы бригадам скорой медицинской помощи)", – рассказали в ГСЧС.