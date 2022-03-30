ГСЧС: продолжается спасательная операция после удара по Николаевской ОГА

Продолжаются поисково-спасательные работы после попадания вражеской ракеты в девятиэтажное здание Николаевской областной государственной администрации и разрушения центральной секции с 9 по 1 этаж.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ ГСЧС.

Сообщается, что спасатели работают посменно, а на месте находится 8 единиц техники и 38 сотрудников ГСЧС.