Арестович: в зоне ООС и в Мариуполе идут тяжелые бои
На Донбассе в Мариуполе и в зоне проведения Операции Объединенных сил идут тяжелые бои. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович., сообщает Новое время.
"Там сейчас очень тяжелые бои идут. Уже не говоря о Мариуполе, где город наполовину взят и тяжелые бои идут прямо на улице", — сказал он в эфире телемарафона.
По словам Арестовича, на юге Украины оккупанты становятся в оборону в районе Херсона. Он подчеркнул, что украинские войска ведут тактические боевые действия, чтобы его подвинуть.
Арестович также высказал предположение, что война в активной фазе будет длиться еще не менее недели.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа
"специальной военной операции" выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на
"освобождении Донбасса".