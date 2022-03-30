Арестович: в зоне ООС и в Мариуполе идут тяжелые бои

На Донбассе в Мариуполе и в зоне проведения Операции Объединенных сил идут тяжелые бои. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.﻿, сообщает Новое время.

"Там сейчас очень тяжелые бои идут. Уже не говоря о Мариуполе, где город наполовину взят и тяжелые бои идут прямо на улице" , — сказал он в эфире телемарафона.

По словам Арестовича, на юге Украины оккупанты становятся в оборону в районе Херсона. Он подчеркнул, что украинские войска ведут тактические боевые действия, чтобы его подвинуть.

Арестович также высказал предположение, что война в активной фазе будет длиться еще не менее недели.