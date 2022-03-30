Bloomberg: половина топ-олигархов РФ до сих пор не под санкциями

В ответ на решение Россией войны против Украины США, ЕС и Британия ответили пакетами санкций против российских олигархов, но половина самых богатых до сих пор не подверглась никаким ограничениям, сообщает Экономическая правда.

Об этом идет речь в материале Bloomberg.

В общей сложности под санкции попали миллиардеры, активы которых до начала войны стоили не менее 200 млрд долларов. При этом, если Британия и ЕС наложили санкции на 10 самых богатых россиян, то США – всего на четырех.

Лишь три олигарха есть во всех трех санкционных списках, а четыре из пяти самых богатых не попали под какие-либо ограничения.

Кто до сих пор избегает санкций

Владимир Потанин: самый богатый человек РФ, президент Норильск Никель. После санкций против России состояние уменьшилось с 30,2 млрд долларов до 27,1 млрд долларов;

самый богатый человек РФ, президент Норильск Никель. После санкций против России состояние уменьшилось с 30,2 млрд долларов до 27,1 млрд долларов; Леонид Михельсон : №2 в России по состоянию на СЕО газовой компании Новатек. После санкций против России состояние уменьшилось с 29,2 млрд долларов до 24,7 млрд долларов;

: №2 в России по состоянию на СЕО газовой компании Новатек. После санкций против России состояние уменьшилось с 29,2 млрд долларов до 24,7 млрд долларов; Владимир Лисин: №4 в России по состоянию, председатель совета директоров Новолипецк Сталь. После санкций против России состояние уменьшилось с 28 млрд долларов до 21 млрд долларов;

№4 в России по состоянию, председатель совета директоров Новолипецк Сталь. После санкций против России состояние уменьшилось с 28 млрд долларов до 21 млрд долларов; Вагит Алекперов: №5 в России по состоянию, председатель совета директоров Лукойл. После санкций против России состояние уменьшилось с 22,5 млрд долларов до 5,3 млрд долларов;

№5 в России по состоянию, председатель совета директоров Лукойл. После санкций против России состояние уменьшилось с 22,5 млрд долларов до 5,3 млрд долларов; Михаил Прохоров: №12 в России по состоянию, основатель инвестгруппы Онексим. После санкций против России состояние не изменилось и составляет 13,8 млрд долларов;

№12 в России по состоянию, основатель инвестгруппы Онексим. После санкций против России состояние не изменилось и составляет 13,8 млрд долларов; Дмитрий Рыболовлев: №15 в России по состоянию, акционер Банка Кипра и ФК "Монако". После санкций против России состояние уменьшилось с 10,8 млрд долларов до 10,7 млрд долларов;

№15 в России по состоянию, акционер Банка Кипра и ФК "Монако". После санкций против России состояние уменьшилось с 10,8 млрд долларов до 10,7 млрд долларов; Вячеслав Кантор : №16 в России по состоянию, владелец химкомпании Акрон. После санкций против России состояние выросло с 10,6 млрд долларов до 10,7 млрд долларов;

: №16 в России по состоянию, владелец химкомпании Акрон. После санкций против России состояние выросло с 10,6 млрд долларов до 10,7 млрд долларов; Леонид Федун : №18 в России по состоянию, вице-президент ЛУКОЙЛ. После санкций против России состояние уменьшилось с 8,5 млрд долларов до 1,7 млрд долларов;

: №18 в России по состоянию, вице-президент ЛУКОЙЛ. После санкций против России состояние уменьшилось с 8,5 млрд долларов до 1,7 млрд долларов; Александр Абрамов: №19 в России по достатку, соучредитель Евраз. После санкций против России состояние уменьшилось с 8,3 млрд долларов до 7,1 млрд долларов;

№19 в России по достатку, соучредитель Евраз. После санкций против России состояние уменьшилось с 8,3 млрд долларов до 7,1 млрд долларов; Андрей Гуриев: №20 в России по состоянию, основатель химкомпании Фосагро. После санкций против России состояние выросло с 7,9 млрд долларов до 8,7 млрд долларов.

Всего США заморозили активы 852 человек, Европейский Союз – 775 человек и Британия – 982 человека. Но многие из этих санкций не пересекаются.

Кто уже под санкциями

Алексей Мордашов (санкции Британии, ЕС): №3 в России по достатку, владелец Северстали. Состояние упало с 28,6 млрд долларов до 21 млрд долларов после санкций;

(санкции Британии, ЕС): №3 в России по достатку, владелец Северстали. Состояние упало с 28,6 млрд долларов до 21 млрд долларов после санкций; Алишер Усманов (санкции США, Британии, ЕС): №6 в России по состоянию, владелец Металлоинвеста и Мегафона. Состояние упало с 21,6 млрд долларов до 18,9 млрд долларов после санкций;

(санкции США, Британии, ЕС): №6 в России по состоянию, владелец Металлоинвеста и Мегафона. Состояние упало с 21,6 млрд долларов до 18,9 млрд долларов после санкций; Андрей Мельниченко (санкции Британии, ЕС): №7 в России по состоянию, основатель ЕвроХим. Состояние упало с 18,9 млрд долларов до 18,3 млрд долларов после санкций;

(санкции Британии, ЕС): №7 в России по состоянию, основатель ЕвроХим. Состояние упало с 18,9 млрд долларов до 18,3 млрд долларов после санкций; Виктор Вексельберг (санкции США, Британии): №8 в России по состоянию, основатель конгломерата Ренова, акционер Русал. Состояние упало с 18,3 млрд долларов до 16,7 млрд долларов после санкций;

(санкции США, Британии): №8 в России по состоянию, основатель конгломерата Ренова, акционер Русал. Состояние упало с 18,3 млрд долларов до 16,7 млрд долларов после санкций; Геннадий Тимченко (санкции США, Британии, ЕС): №9 в России по состоянию, владелец Волга Групп. Состояние упало с 18,1 млрд долларов до 13,8 млрд долларов после санкций;

(санкции США, Британии, ЕС): №9 в России по состоянию, владелец Волга Групп. Состояние упало с 18,1 млрд долларов до 13,8 млрд долларов после санкций; Роман Абрамович (санкции Британии, ЕС): №10 в России по состоянию, контролер группы Евраз. Состояние упало с 16,4 млрд долларов до 13,7 млрд долларов после санкций;

(санкции Британии, ЕС): №10 в России по состоянию, контролер группы Евраз. Состояние упало с 16,4 млрд долларов до 13,7 млрд долларов после санкций; Сулейман Керимов (санкции США, Британии, ЕС): №11 в России по состоянию, владелец золотодобывающей компании Полюс. Состояние упало с 15,1 млрд долларов до 12,7 млрд долларов после санкций;

(санкции США, Британии, ЕС): №11 в России по состоянию, владелец золотодобывающей компании Полюс. Состояние упало с 15,1 млрд долларов до 12,7 млрд долларов после санкций; Виктор Рашников (санкции Британии, ЕС): №13 в России по состоянию, владелец Магнитогорского меткомбината. Состояние упало с 13,5 млрд долларов до 10,1 млрд долларов после санкций;

(санкции Британии, ЕС): №13 в России по состоянию, владелец Магнитогорского меткомбината. Состояние упало с 13,5 млрд долларов до 10,1 млрд долларов после санкций; Михаил Фридман (санкции Британии, ЕС): №14 в России по состоянию, основатель LetterOne, Alfa Group. Состояние упало с 13,2 млрд долларов до 10,4 млрд долларов после санкций;

(санкции Британии, ЕС): №14 в России по состоянию, основатель LetterOne, Alfa Group. Состояние упало с 13,2 млрд долларов до 10,4 млрд долларов после санкций; Герман Хан (санкции Британии, ЕС): №17 в России по достатку, соучредитель LetterOne, Alfa Group. Состояние упало с 9 млрд долларов до 7,1 млрд долларов после санкций.

Бывший глава подразделения по санкциям Минфина США Джон Смит объясняет, что ряд олигархов мог до сих пор избегать санкций потому, что они не считаются близкими к принятию решений Кремлем. Или в случае, если может быть слишком сложно наложить на них санкции сразу, и правительства хотят разработать план, прежде чем "нажать на курок".

"Основная цель санкций должна заключаться в том, чтобы мы нанесли ущерб цели санкций больше, чем сами себе" , – говорит Смит.

"Когда вы говорите о газе, Европа до сих пор зависима от России. Соединенные Штаты и союзники будут очень внимательно смотреть, какие продукты из России могут быть почти незаменимыми для нас и компаний третьих стран, и постараются избежать таких последствий".

При этом понять разногласие в санкциях разных стран сложно даже специалистам, пишет Bloomberg.

"Я точно нигде не вижу никакой закономерности" , - говорит Джордж Волошин, эксперт по санкциям, отслеживающий Россию как директор парижской Aperio Intelligence.

"Я до сих пор не считаю, что политики выступают единым фронтом с точки зрения стратегии, хотя они утверждают, что имеют определенную координацию".