Укртелеком заявил о перебоях с интернетом у части пользователей
Оператор фиксированной связи Укртелеком сообщил о перебоях с интернетом у части пользователей, сообщает Новое время.
Крупнейший украинский оператор фиксированной связи Укртелеком сообщил о перебоях с интернетом у части пользователей. Об этом говорится в сообщении компании.
"Наблюдаются перебои с предоставлением интернет услуг для части абонентов по всей сети", — говорится в сообщении компании.
В компании добавили, что работают над устранением проблемы.
Напомним, что компания Укртелеком 28 марта столкнулась с мощной кибератакой на свой инфраструктуру.