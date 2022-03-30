Укртелеком заявил о перебоях с интернетом у части пользователей

Укртелеком заявил о перебоях с интернетом у части пользователей
Фото: СКМ

Оператор фиксированной связи Укртелеком сообщил о перебоях с интернетом у части пользователей, сообщает Новое время.

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи Укртелеком сообщил о перебоях с интернетом у части пользователей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Наблюдаются перебои с предоставлением интернет услуг для части абонентов по всей сети", — говорится в сообщении компании.

В компании добавили, что работают над устранением проблемы.

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Напомним, что компания Укртелеком 28 марта столкнулась с мощной кибератакой на свой инфраструктуру.

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