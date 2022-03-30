Укртелеком заявил о перебоях с интернетом у части пользователей

Оператор фиксированной связи Укртелеком сообщил о перебоях с интернетом у части пользователей, сообщает Новое время.

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи Укртелеком сообщил о перебоях с интернетом у части пользователей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Наблюдаются перебои с предоставлением интернет услуг для части абонентов по всей сети" , — говорится в сообщении компании.

В компании добавили, что работают над устранением проблемы.

Напомним, что компания Укртелеком 28 марта столкнулась с мощной кибератакой на свой инфраструктуру.