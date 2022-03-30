Азов: оккупанты обстреляли здание "Красного Креста" в Мариуполе

Российские войска в Мариуполе обстреляли здание, на крыше которого размещена большая отметка "Красного Креста". Об этом сообщил полк "Азов".

"Российские оккупанты еще раз подтвердили, что они военные преступники, которые не соблюдают никаких правил и принципов ведения войны. На этот раз они совершили военное преступление против Международного комитета Красного Креста" , – сказано в сообщении. ﻿

Отмечается, что такими крестами отмечаются места, где могут быть раненые, гражданские или гуманитарные грузы.

"Азов" добавил, что "Красный Крест" в последнее время все теснее сотрудничает с россиянами. В частности, способствуют принудительной депортации украинцев в РФ и планируют открытие центра для приема украинцев в российском Ростове.