Генштаб: попытки РФ мобилизовать "добровольцев" не имеют поддержки населения
Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Враг потерпел значительные потери и, вероятно, временно отказался от выполнения задания по блокированию Киева, сообщает Генштаб ВСУ.
Противник осуществляет перегруппировку и сосредотачивает усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне. Наращивает систему материально-технического и тылового обеспечения войск в Донецком и Таврическом направлениях.
В связи с необходимостью комплектования подразделений ВС России, участвующих в войне против Украины и понесших существенные потери, военное командование врага продолжает направлять военнослужащих из воинских частей обеспечения, в том числе и из учебных заведений.
Личный состав противника деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать "добровольцев" не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось собрать только 17 так называемых "добровольцев", отмечает Генштаб.
На Волынском направлении перемещения тактических подразделений противника и изменений в их составе не зафиксировано. В ВС Беларуси продолжаются мероприятия оперативной и боевой подготовки. На Полесском направлении отмечается перемещение войск противника вдоль государственной границы Украины с Республикой Беларусь.
Одновременно продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта "Укрытие" и зоне отчуждения в целом. Так, зафиксировано движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков в направлении Чернобыльской АЭС.
На Северском направлении противник сосредоточил усилия на проведении мероприятий диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений ВСУ и объектам инфраструктуры в районе города Чернигова.
На Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого оккупантами района в сторону границы с РФ, говорится в сообщении.
На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать город Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города. На Изюмском направлении враг наращивает усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20 общевойсковой армии и 1 танковой армии по другим направлениям. Продолжает наносить ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы.
На Донецком направлении противник активизировал огневое воздействие и штурмовые действия. Продолжает наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь, сообщили украинские военные.
На Южнобужском направлении враг пытается принимать меры по восстановлению боеспособности своих войск, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Огнем артиллерии и ударами авиации пытаются сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.
Вчера, в российском городе Белгород, в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация. Указанная ситуация является примером массового использования устаревших опасных боеприпасов, в том числе и времен Второй мировой войны. Лишь вчера Генеральный штаб ВСУ предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых РФ обустроила в районе Чернобыльской АЭС, сообщил Генштаб.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.