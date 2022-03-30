"Нафтогаз": подземные хранилища газа начали готовить к сезону закачки

Отопительный сезон 2021/22 подходит к концу - в конце марта в Укртрансгазе начали подготовку газохранилищ к новому сезону закачки газа, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает "Нафтогаз".

"Уже три украинских ПХГ остановили отбор и вошли в нейтральный период.

В настоящее время проводятся профилактические работы и ремонты, требующие стравления газа. Отдельное внимание уделяется проверке запорной арматуры и настройке предохранительной арматуры, проверке систем водоснабжения и пожаротушения", - говорится в сообщении .

"Пауза позволяет также "отдохнуть" подземным пластам и выровнять пластовое давление природного газа. На всех ПХГ обязательно производится замер статических давлений по всему фонду скважин" , - пояснили в компании.

Планируется, что до конца апреля в нейтральный период будут переведены все украинские ПХГ.

Два ПХГ - Краснопоповское на Луганщине и Олишевское на Черниговщине - остановлены в результате проведения боевых действий. Начать профилактические работы здесь нельзя, поскольку остается риск для персонала.