"Укрзализныця" возобновляют движение ряда пригородных поездов на Львовщине

Во Львовской области восстанавливается движение пригородных поездов в сообщении "Львов – Трускавец" и "Львов – Лавочное – Чоп", сообщает УНИАН.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram.

Начиная с 1 апреля этого года, поезд № 6011 "Львов – Трускавец" будет отправляться из Львова в 14:00 и прибывать в Трускавец в 16:41.

С указанной даты поезд № 6012 "Трускавец – Львов" будет отправляться из Трускавца в 16:51 и прибывать во Львов в 19:36.

Поезд № 6189/6507 "Львов – Лавочное – Чоп" будет отправляться из Львова в 13:30, Лавочное 17:16-17:22, Мукачево 18:33-20:35, прибытие в Чоп в 22:12.

Начиная со 2 апреля этого года, поезд № 6502/6166 "Чоп – Лавочное – Львов" будет отправляться со ст. Чоп в 06:30, Мукачево 07:33-08:47, Лавочное 10:56-10:57, прибытие во Львов в 14:26.

Кроме того, изменится расписание и маршруты движения пригородных поездов сообщением "Ивано-Франковск – Рахов" и "Коломыя – Ворохта".