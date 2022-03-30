Арахамия: нам очень близка концепция "укрепленного нейтралитета"

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Украине очень близка концепция "укрепленного нейтралитета" – собственная армия и дополнительно гарантии.﻿ Об этом он рассказал в интервью, сообщает РБК-Украина.

"Мы не идем за моделью, что у нас есть нейтралитет, поэтому мы расслабились, армия нам не нужна, пусть наши гаранты о нас заботятся. Нам очень близка концепция „укрепленного нейтралитета“ — собственная армия и дополнительно гарантии" , — сказал он.