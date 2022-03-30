Песков: серьезного прорыва в переговорах с Украиной пока нет
В переговорах с Украиной есть позитивные сдвиги, но серьезного прорыва пока нет. Так переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.
По его словам, Кремль не может констатировать серьезные прорывы в переговорах, предстоит ещё весьма длительная работа.
При этом в Кремле считают позитивным, что украинская сторона начала конкретно формулировать и "класть на бумагу" свои предложения.
Также Песков прокомментировал призывы в РФ "идти до конца в Украине".
"Сталинградов в календаре нет и быть не должно, здесь не место эмоциям", - сказал он.
"Мединский доложил Путину об итогах переговоров в Стамбуле с украинской делегацией и в среду предоставит дополнительные разъяснения СМИ", - сказал представитель Кремля.
Он сообщил, что продвижения по гуманитарной операции в Мариуполе пока нет. Кроме того, Песков заявил, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым, в том числе на переговорах с Украиной.