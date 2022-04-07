Вся правда о работе, ценах на жилье и продуктах в Польше

В чем-то, учитывая цены, Польша превосходит Украину, а в чем-то наоборот — уступает ей, сообщает Сегодня.

Война заставила наших граждан покинуть собственные дома и выехать за пределы государства, чтобы найти безопасное убежище. Уже на 26 марта, по данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в Польшу выехало более 2,2 млн украинцев. Многие уже решили остаться в соседней стране навсегда.

Сколько же стоит жизнь в одном из самых больших государств Центральной Европы?

По предварительным расчетам, общая стоимость проживания в Польше для двух человек со средним уровнем потребностей на один месяц будет составлять ориентировочно 718 долларов (ориентировочно 21 тыс. грн по курсу 30 марта), без учета стоимости жилья.

Цены на продукты

Согласно мониторингу цен на сайтах ведущих сетей супермаркетов (по типу Biedronka или Lidl), можно сделать вывод, что стоимость продуктов мало чем отличается от украинской, они даже дешевле, а если речь идет об акционных предложениях, то закупиться можно вдоволь по приятным ценам.

Для сравнения мы выбрали обновленные в марте данные о стоимости товаров в Польше TravelTables и последние данные Минфина. Составив своеобразную мини корзину из продуктов, мы в конечном итоге сформируем сравнительную характеристику.

Продукт Цена продукта в Польше Цена продукта в Украине Молоко 1л. 16,89 грн 31,36 грн Буханка белого хлеба 19,04 грн 26,41 грн Белый рис 1 кг 22,26 грн 34,45 грн Яйца 10шт 38,8 грн 40,30 грн Твердый творог 1 кг 152.04 грн 331,90 грн Филе куриное 1 кг 108,33 грн 120,47 грн Говяжья вырезка 1 кг 223,63 грн 242,28 грн Яблоки 1 кг 18,77 грн 13,24 грн Бананы 1 кг 29,76 грн 35,97 грн Картофель 1 кг 10,99 грн 14,87 грн

Следует также отметить, что стоимость пачки сигарет в Польше — в среднем 105,65 грн, бутылки вина — 140,78 грн.

Если говорить о посещении ресторанов и кафе, то чашка капучино обойдется вам в 53,90 грн примерно, а в целом питание в недорогом ресторане – в 140,78 грн.

Стоимость аренды жилья

Если вы только приехали в Польшу и ищете жилье, то можете воспользоваться польским сайтом OLX. Там владельцы или посредники выставляют объявления об аренде. В основном цены за месяц от 1000 злотых (по курсу НБУ 6,8 грн/зл. —6800 грн).

В таких городах, как Варшава, Краков, Познань, Вроцлав, аренда квартиры обойдется дороже, чем в более провинциальных городках, расположенных подальше от столицы. Мы раньше рассказывали, как найти себе убежище в Польше, и публиковали различные варианты квартир.

В общем, если оценивать средние цены на аренду квартир в Польше, то можно сделать вывод, что:

однокомнатная квартира в центре города обойдется вам в 12,2 тыс. грн;

однокомнатная квартира подальше от центра — 9,3 тыс. грн;

трехкомнатная квартира в центре города — 19,8 тыс. грн;

трехкомнатная вдали от центра — ориентировочно 15 тыс. грн.

Не стоит забывать и о коммунальных услугах, которые в среднем стоят в Польше 4,3 тыс. грн (основные коммунальные услуги для квартиры площадью 85 м кв., включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора).

Напомним, как рассказал в видеоинтервью "Европейской правде" посол Украины в Польше Андрей Дещица, посольство вместе с польским правительством прорабатывает вопрос принятия государственной программы строительства быстрого, но качественного жилья для тех людей, которые намерены остаться в Польше.

Правительство и местное самоуправление видят большой плюс в том, чтобы украинцы остались в Польше, потому что это может решить проблему нехватки рабочих рук в стране.

Общественный транспорт и мобильная связь

В каждом городе свои тарифы на проезд в общественном транспорте, но система везде одинакова. В Польше несколько видов билетов – одноразовые с возможностью пересадки, на определенный промежуток времени, на сутки и проездные. Воспользоваться можно трамваями, автобусами, метро и городскими электричками.

В Варшаве, например, билеты продают по следующим тарифам:

на 20 минут – 3,4 злотого (24 гривни);

на 75 минут – 4,4 злотого (30 гривен);

на 90 минут – 7 злотых (48 гривен);

суточный – 15 злотых (103 гривни) или 26 злотых (179 гривен);

на 3 суток – 36 злотых (248 гривен) или 57 злотых (393 гривни);

на выходные – 24 злотых (166 гривен).

Есть также проездные карты, к примеру карта варшавянина. Ее можно оформить на 30 или 90 дней с разными опциями за 110–600 злотых (760–4,1 тыс. гривен) или со скидкой для льготников. Для многодетных семей и пенсионеров есть годовые абонементы по 50–100 злотых (345–690 гривен). Перевозка багажа и животных производится бесплатно.

А мэрия Варшавы сделала для граждан Украины бесплатным проезд по городу в 1- и 2-билетных зонах по паспорту. Если у детей нет документов, перевозку осуществляют на основании устного заявления опекуна. В других населенных пунктах решения принимают местные власти.

Если говорить о такси, то цена за посадку ориентировочно 50 грн, каждый последующий километр — 17,16 грн.

Мобильная связь в Польше будет немного дороже, чем в Украине. За пакет безлимитных звонков, смс и интернет придется отдать свыше 35 злотых (в пределах 250-300 грн), а интернет с 60 Мбит/с обойдется в среднем в 334,65 грн. в месяц.

Работа для украинцев

Сейчас польские работодатели пытаются переформатировать свою работу из-за большого количества переселенцев из Украины, а именно — женщин. Да, сейчас они могут работать в:

торговли;

сфере обслуживания;

логистике;

отрасли е-commerce;

на предприятиях пищевой промышленности – учреждениях, где не требуют тяжелых физических усилий.

Однако сейчас тенденции, по нашим наблюдениям, двигаются в несколько иное русло — Польше не хватает рабочих рук именно мужчин, на такие вакансии, как:

электрик, электромонтер (зарплата 27-35 тыс. грн, без знания польского языка);

без знания польского языка); столяр ( 25 тыс. грн, с опытом работы на станках и умением читать технические чертежи);

с опытом работы на станках и умением читать технические чертежи); сварщик ( 36-50 тыс. грн, с минимальным опытом работы, без обязательного знания польского языка);

с минимальным опытом работы, без обязательного знания польского языка); шлифовщик ( 30 тыс. грн, с опытом работы, без знания польского языка);

с опытом работы, без знания польского языка); монтажник мобильных домов ( 22500-31500 грн, ставка зависит от квалификации);

ставка зависит от квалификации); сантехник (22500–35000 грн, ставка зависит от квалификации).

Именно этот перечень вакансий можно встретить на сайтах с объявлениями о работе за рубежом (а также водителей, операторов, разнорабочих и т.п.), и их на сайте очевидно больше. Для женщин же предлагают следующие вакансии:

швея ( 21-31 тыс. грн, опыт работы от 2 лет, знание польского языка необязательно);

опыт работы от 2 лет, знание польского языка необязательно); инспектор по качеству уборки номеров ( 25-25 тыс. грн, пол не указан в вакансии, можем предположить, что на работу берут как женщин, так и мужчин, опыт работы требуют от 1 года, знания польского и английского на разговорном уровне);

пол не указан в вакансии, можем предположить, что на работу берут как женщин, так и мужчин, опыт работы требуют от 1 года, знания польского и английского на разговорном уровне); рабочий на сбор ягод ( 28-30 тыс. грн, набор стартует с середины апреля, желаемый опыт в сельскохозяйственной деятельности);

набор стартует с середины апреля, желаемый опыт в сельскохозяйственной деятельности); работники в прачечную (700-800 долл. (от 21 тис. грн) без опыта, без знания языка, нет ограничений в возрасте);

без опыта, без знания языка, нет ограничений в возрасте); упаковщик конфет ( 28-33 тыс. грн , без особых умений и знания польского языка);

, без особых умений и знания польского языка); медсестра (до 40 тыс. грн, опыт работы от 3 лет, диплом медсестры, знание польского языка на разговорном уровне).

Украинским беженцам платят по 500 злотых

Украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля, смогут получить помощь "Семья 500+", начиная с 26 марта.

Программа помощи предполагает государственную поддержку семей с детьми. Украинские семьи, имеющие несовершеннолетних детей на содержании, могут подать заявку на получение ежемесячного пособия в размере 500 злотых на каждого ребенка (чуть менее 3,5 тыс. грн).

Отмечается, что выплата пособия не зависит от дохода семьи, а подать заявку на украинском языке можно на Платформе электронных услуг PUE ZUS.

Для подачи заявления необходимо: