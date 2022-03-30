Арахамия: украинская делегация обсудит в Турции сотрудничество в военной сфере

Арахамия: украинская делегация обсудит в Турции сотрудничество в военной сфере
Фото: sluga-narodu.com

Украинская делегация планирует встретиться с чиновниками Турции для обсуждения сотрудничества, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Российская делегация покинула Турцию. Члены украинской переговорной группы продолжают свою работу за границей", – написал Арахамия.

В частности, 30 марта запланированы встречи с чиновниками Турции, в ходе которых обсудят сотрудничество в военно-технической сфере.

После этого сегодня же представители нашей делегации вернутся в Украину, добавил он.

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