Кулеба ответил на обвинения главы МИД Венгрии во вмешательстве в выборы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление в связи с последними заявлениями главы МИД Венгрии, отметив, что они не соответствуют действительности и разрушают отношения между Киевом и Будапештом. Об этом он сказал в комментарии после заявлений Петера Сийярто о якобы вмешательстве Украины в венгерские выборы, сообщает Европейская правда.
"В отличие от поведения Венгрии в Украине, мы никогда не вмешивались во внутренние дела Венгрии, тем более накануне выборов. Обидно видеть, как ради краткосрочной предвыборной выгоды министр Сийярто готов выдумывать чушь и разрушать наши с ним отношения, которые мы так долго выстраивали", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Кроме того, он также упомянул о российском ордене, имеющемся у главы МИД Венгрии.
"Если орден от Лаврова для него важнее, чем отношения со мной, то стоит так прямо и сказать", – сказал Кулеба.